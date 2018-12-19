ЦИК утвердила порядок доступа НАПК в госреестр избирателей

"Этим постановлением предлагается утвердить порядок доступа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупционеров к базе данных Государственного реестра избирателей. Установить форму предупреждения об ответственности за нарушение требований закона "О Государственном реестре избирателей", - заявил проект решения на заседании ЦИК член Комиссии Олег Конопольский.

Он также отметил, что проектом документа предусматривается установление формы сведения о предоставлении сотрудникам НАПК средств доступа к базам данных Госреестра избирателей.

После этого члены ЦИК проголосовали за проект решения. Это решение будет направлено НАПК и Госспецсвязи.

Ранее ЦИК утвердила бюджет для выборов президента и народных депутатов.