ЦВК затвердила план заходів щодо місцевих виборів 23 грудня 2018

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. ЦВК під час засідання затвердила Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 23 грудня 2018 року, з посиланням на Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії передає УНН.