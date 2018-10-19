ЦВК затвердила план заходів щодо місцевих виборів 23 грудня 2018
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. ЦВК під час засідання затвердила Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 23 грудня 2018 року, з посиланням на Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії передає УНН.
Зокрема, також затверджено Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення додаткових виборів депутатів сільських та селищних рад 23 грудня 2018 року.
Окрім того, ЦВК визначила на підставі відомостей Державного реєстру виборців кількість територіальних, одномандатних виборчих округів, що утворюються сільськими, селищними, міськими виборчими комісіями для організації виборів депутатів місцевих рад під час проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів (2 610 виборчих округів), а також – кількість ОВО, що утворюються сільськими, селищними виборчими комісіями для організації додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад (123 виборчих округи), які відбудуться 23 грудня 2018 року.
Комісія також затвердила Роз’яснення щодо окремих питань здійснення повноважень органами ведення Державного реєстру виборців на території об’єднаних територіальних громад, до складу яких входять міста обласного значення.
Нагадаємо, Верховна Рада схвалила за основу проект закону 8496 про внесення змін до додатка №3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" щодо посилення безпеки інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії.