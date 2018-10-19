ЦИК утвердила план мероприятий по местным выборам 23 декабря 2018

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КИЕВ. 19 октября. УНН. ЦИК на заседании утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 23 декабря 2018, со ссылкой на Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии передает УНН.

В частности, также утвержден Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов сельских и поселковых советов 23 декабря 2018.

Кроме того, ЦИК определила на основании сведений Государственного реестра избирателей количество территориальных, одномандатных избирательных округов, образуемых сельскими, поселковыми, городскими избирательными комиссиями для организации выборов депутатов местных советов во время проведения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов (2610 избирательных округов), а также - количество ОВО, образующиеся сельскими, поселковыми избирательными комиссиями для организации дополнительного дополнительных выборов депутатов сельских, поселковых советов (123 избирательных округа), которые состоятся 23 декабря 2018.

Комиссия также утвердила Разъяснение по отдельным вопросам осуществления полномочий органами ведения Государственного реестра избирателей на территории объединенных территориальных общин, в состав которых входят города областного значения.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу проект закона 8496 о внесении изменений в приложение №3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" по усилению безопасности информационных ресурсов Центральной избирательной комиссии.

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