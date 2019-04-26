ЦВК затвердила аналізи остаточних звітів щодо коштів виборчих фондів 42 кандидатів у президенти

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Центральна виборча комісія затвердила аналізи остаточних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів 42 кандидатів у президенти, які не були включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування 21 квітня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.