ЦВК затвердила аналізи остаточних звітів щодо коштів виборчих фондів 42 кандидатів у президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Центральна виборча комісія затвердила аналізи остаточних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів 42 кандидатів у президенти, які не були включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування 21 квітня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
"За результатами проведеного аналізу... Комісія затвердила Аналізи остаточних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів 42 кандидатів на пост президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року, які не були включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування 21 квітня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Крім того, ЦВК затвердила рішення низки окружних виборчих комісій з виборів президента для організації підготовки та проведення повторного голосування 21 квітня з президентських виборів щодо виконання повноважень членів цих комісій на платній основі.
Також затверджено рішення дільничних виборчих комісій 2 закордонних виборчих дільниць закордонного виборчого округу щодо виконання повноважень членів цих комісій на платній основі для організації підготовки та проведення повторного голосування 21 квітня з чергових виборів президента.
Комісія затвердила рішення дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць № 900021 та № 900056 закордонного виборчого округу щодо виплати членам цих комісій одноразової грошової винагороди на виборах президента України 31 березня.
Як повідомляв УНН, ЦВК склала та оголосила протокол про підсумки повторного голосування 21 квітня на чергових виборах президента України в межах закордонного виборчого округу.