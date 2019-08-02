ЦВК визнала обраними ще 7 нардепів

Як повідомили у прес-службі, 2 серпня після перерви Комісія продовжила свою роботу в режимі засідання.

“... Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року у 7 ОВО, визнавши обраними народними депутатами України таких осіб: Лабу М.М. — в ОВО № 70, Лунченка В.В. — в ОВО № 71, Дубінського О.А. — в ОВО № 94, Мурдія І.Ю. — в ОВО № 100, Лопушанського А.Я. — в ОВО № 125, Заремського М.В. — в ОВО № 202, Безуглу М.В. — в ОВО № 217”, — йдеться у повідомленні.

Таким чином, за даними ЦВК, станом на 2 серпня Центральна виборча комісія визнала обраними 160 народних депутатів України.

У засіданні Комісії оголошено перерву.

Нагадаємо, у ЦВК сподіваються, що підіб’ють підсумки виборів до 5 серпня.