ЦВК виділила майже 1,3 млн грн на повторне голосування на місцевих виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Центральна виборча комісія затвердила розподіл субвенції місцевим бюджетам на повторне голосування на місцевих виборах, які відбулися 22 та 29 грудня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу секретаріату ЦВК.
"Під час засідання Комісія затвердила три розподіли субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку та проведення повторного голосування 12 та 19 січня 2020 року з перших та додаткових місцевих виборів 22 та 29 грудня 2019 року", - йдеться у повідомленні.
Так, ЦВК затвердила розподіл субвенції, а саме:
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- на підготовку і проведення повторного голосування 12 січня 2020 року з перших місцевих виборів 22 грудня 2019 року у 10 областях на загальну суму 1 млн 151 тис. гривень та у Компаніївській селищній ОТГ Компаніївського району Кіровоградської області на загальну суму 73 тис. 800 гривень;
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- на підготовку і проведення повторного голосування 19 січня 2020 року з перших місцевих виборів 29 грудня 2019 року (Нежухівська сільська ОТГ Стрийського району Львівської області) на загальну суму 67 тис. 100 гривень.
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Так, ЦВК затвердила розподіл субвенції у розмірі майже 1,3 млн грн.