ЦВК РФ відзвітувала про явку і лідера президентських перегонів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Явка виборців на виборах президента Росії 18 березня становила 67,43%. Такі дані наводить Центрвиборчком РФ за підсумками обробки 99,84% бюлетенів, передає УНН з посиланням на Meduza.
"Явка виборців на виборах президента Росії 18 березня 2018 року становила 67,43%", - йдеться у повідомленні.
Перемогу на виборах, як зазначається, здобув чинний президент Володимир Путін, який набрав 76,65% голосів (55,7 мільйона осіб).
Нагадаємо, за даними екзитполів, Володимир Путін набирає 76,3%, другим гонку завершує Павло Грудінін (КПРФ) - 11,9%. На третьому місці - Володимир Жириновський (ЛДПР) з 5,9%. Ксенія Собчак, за очікуваннями ФОМ, набирає 1,8%.