ЦИК РФ отчитался о явке и лидере президентской гонки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Явка избирателей на выборах президента России 18 марта составила 67,43%. Такие данные приводит Центризбирком РФ по итогам обработки 99,84% бюллетеней, передает УНН со ссылкой на Meduza.
"Явка избирателей на выборах президента России 18 марта 2018 года составила 67,43%", - говорится в сообщении.
Победу на выборах, как отмечается, одержал действующий президент Владимир Путин, набравший 76,65% голосов (55,7 миллиона человек).
Напомним, по данным экзитполов, Владимир Путин набирает 76,3%, вторым гонку завершает Павел Грудинин (КПРФ) — 11,9%. На третьем месте — Владимир Жириновский (ЛДПР) с 5,9%. Ксения Собчак, по ожиданиям ФОМа, набирает 1,8%.