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ЦВК про другий тур виборів: явка виборців складає майже 13%

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Станом на 13:00 середня явка виборців на виборах міських голів становила майже 13%. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.

“Станом на 13 годину середня явка виборців на виборах міських голів становила майже 13 %”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці відомості не носять офіційний характер, оскільки надходять до ЦВК від територіальних виборчих комісій будь-якими засобами звʼязку, зокрема телефоном або електронною поштою.

Наразі найбільша явка виборців у кількості 13,2% зафіксована у Дніпропетровській області, 12,9% у Донецькій області, 18,4% у Закарпатській області. Найнижча явка 11,5% зафіксована у Черкаській області.

Нагадаємо, як повідомляли раніше в ЦВК, 1 648 виборчих дільниць у 9 регіонах, де сьогодні, 22 листопада, відбувається повторне голосування з виборів міського голови, відкрилися вчасно. Серйозних системних порушень, які потенційно можуть вплинути на результати волевиявлення виборців, наразі не зафіксовано.

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