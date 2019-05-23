ЦВК очікує завтра отримати перші документи на вибори від партій
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Центральна виборча комісія, починаючи з завтрашнього дня, очікуватиме перші документи для участі у виборах від політичних партій. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Виборчий процес починається з наступного дня після опублікування указу Президента про проведення виборів. Сьогодні він був опублікований – 24 травня він розпочинається. Завтра ми можемо очікувати вже перші документи", - зазначила Сліпачук.
Нагадаємо, Указ Президента Володимира Зеленського "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" з'явився в щоденному виданні центральних органів виконавчої влади України газеті "Урядовий кур'єр" від 23 травня.
Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія не встигне надрукувати бюлетені до парламентських виборів 21 липня за діючою системою державних закупівель.