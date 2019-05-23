ЦВК не встигне надрукувати бюлетені до виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Центральна виборча комісія не встигне надрукувати бюлетені до парламентських виборів 21 липня за діючою системою державних закупівель. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"За діючою (системою державних закупівель – ред.) - ні", - зазначила Сліпачук, відповідаючи на запитання журналістів, чи встигне ЦВК роздрукувати бюлетені й провести інші процедури, пов’язані із виборчим процесом, при діючій системі держзакупівель.
При цьому вона наголосила, що процес проведення міжнародних тендерів, а потім ще й оскарження їх результатів задовгий і провести його в 48 днів, які залишатимуться до виборів, неможливо.
Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія не встигне провести всі необхідні тендерні процедури, пов’язані з парламентськими виборами до 21 липня, тож вимагає відповідних рішень уряду й Президента.