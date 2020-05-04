ЦВК надало інформацію комітету ВР щодо проведених в Україні референдумів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування отримав відповідь від Центральної виборчої комісії щодо проведених в Україні всеукраїнських та місцевих референдумів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.
"На звернення Комітету надійшла інформація Центральної виборчої комісії стосовно проведених на території України всеукраїнських та місцевих референдумів", - йдеться у повідомленні.
Так, інформація була надана за період з 24 серпня 1991 року у вигляді зведених даних та у розрізі областей.
З детальною інформацією можна ознайомитися за цим посиланням.
Нагадаємо, у Верховній Раді завершили роботу над першим законопроектом з блоку стосовно народовладдя - щодо всеукраїнського референдуму.