ЦВК: на 13 годину явка на виборах мерів становила майже 11%
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Середня явка виборців у другому турі виборів мерів, які 15 листопада відбуваються у семи містах України, станом на 13 годину становила 10,78%. Найактивніше голосують в Українці Київської області - явка 15,38%, найменш активно - у Сумах, де явка становила 6,92%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ЦВК.
"Станом на 13 годину середня явка виборців на виборах міських голів становила майже 11%", - повідомили у ЦВК.
За їхніми даними, явка по регіонах на 13 годину була такою:
-
- Луцький міський голова - 10,59%
-
- Краматорський міський голова - 13,00%
-
- Український міський голова - 15,38%
-
- Одеський міський голова - 11,68%
-
- Сумський міський голова - 6,92%
-
- Херсонський міський голова - 9,32%
-
- Кам'янець-Подільський міський голова - 14,28%
-
Всього з 1 582 689 виборців, за даними ЦВК, на 13 годину проголосувало 170 569, або 10,78%.
Нагадаємо, що повторне голосування з виборів міського голови відбувається в 7 містах України: Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).
У ЦВК повідомили, що повторне голосування з виборів міських голів, яке відбувається у семи містах України 15 листопада, розпочалося вчасно та триває у штатному режимі.
В Україні 15 листопада, у другий тур місцевих виборів, поліція отримала вже 15 заяв, пов’язаних з порушеннями виборчого процесу.