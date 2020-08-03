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У ЦВК Білорусі відмовились встановити відеокамери на виборчих дільницях

У ЦВК Білорусі відмовились встановити відеокамери на виборчих дільницях

Київ • УНН

 • 12302 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. ЦВК Білорусі відкинув пропозицію представника штабу опозиційного кандидата в президенти Світлани Тихановської про встановлення за рахунок громадян на виборчих дільницях відеокамер, щоб вести цілодобову трансляцію. Про це в неділю, 2 серпня, пише новинне видання Tut.by, публікуючи відповідь Центрвиборчкому Республіки, передає УНН.

У документі вказується, що “всі члени виборчої комісії” висловили думку про те, що проект “не відповідає вимогам виборчого законодавства”, а порядок його практичної реалізації неясний.

У ЦВК стверджують, що Виборчий кодекс Білорусі не допускає залучення технічних засобів громадян для організації виборів. “Оснащення всіх ділянок для голосування відеокамерами з прямою цілодобовою трансляцією вимагає (...) не тільки правових, а й інфраструктурних передумов, а також попередньої оцінки їх вартості, ефективності та відповідності вимогам інформаційної безпеки”, — йдеться в листі, підписаному головою Центральної виборчої комісії Лідією Єрмошиною.

Тим часом, за словами представника інтересів Світлани Тихановської — Павла Діка, що вніс відповідний проект до ЦВК, закуплені камери відповідали б усім вимогам білоруського законодавства. За його словами, перш ніж внести пропозицію в ЦВК, ініціатива “Чесні люди” пропрацювала як технічні, так і правові питання закупівлі. “З огляду на обсяг замовлення, на пропозицію відгукнулося відразу кілька компаній, які були готові працювати спільно”, — наводить слова Діка видання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Білорусі через пандемію вирішили зменшити кількість спостерігачів за виборами

Після того, як глава ЦВК Лідія Єрмошина порекомендувала зменшити число спостерігачів на виборчих дільницях через епідеміологічну ситуацію, ініціатива “Чесні люди” запропонувала встановити на деяких ділянках — за рахунок білорусів, які звернулися в ЦВК з відповідними заявами, — камери, за допомогою яких можна було б в режимі реального часу вести трансляцію підрахунку голосів і роботи на них комісії. Це дозволило б скоротити присутність спостерігачів на дільницях.

Вибори президента Білорусі пройдуть 9 серпня 2020 року. Крім чинного президента країни Олександра Лукашенко і Світлани Тихановської, ЦВК країни зареєструвала для участі в них ексдепутата Ганну Канопацкую, лідера кампанії “Говори правду” Андрія Дмитрієва та голову партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергія Черечня.

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