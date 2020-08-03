У ЦВК Білорусі відмовились встановити відеокамери на виборчих дільницях

У документі вказується, що “всі члени виборчої комісії” висловили думку про те, що проект “не відповідає вимогам виборчого законодавства”, а порядок його практичної реалізації неясний.

У ЦВК стверджують, що Виборчий кодекс Білорусі не допускає залучення технічних засобів громадян для організації виборів. “Оснащення всіх ділянок для голосування відеокамерами з прямою цілодобовою трансляцією вимагає (...) не тільки правових, а й інфраструктурних передумов, а також попередньої оцінки їх вартості, ефективності та відповідності вимогам інформаційної безпеки”, — йдеться в листі, підписаному головою Центральної виборчої комісії Лідією Єрмошиною.

Тим часом, за словами представника інтересів Світлани Тихановської — Павла Діка, що вніс відповідний проект до ЦВК, закуплені камери відповідали б усім вимогам білоруського законодавства. За його словами, перш ніж внести пропозицію в ЦВК, ініціатива “Чесні люди” пропрацювала як технічні, так і правові питання закупівлі. “З огляду на обсяг замовлення, на пропозицію відгукнулося відразу кілька компаній, які були готові працювати спільно”, — наводить слова Діка видання.

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Після того, як глава ЦВК Лідія Єрмошина порекомендувала зменшити число спостерігачів на виборчих дільницях через епідеміологічну ситуацію, ініціатива “Чесні люди” запропонувала встановити на деяких ділянках — за рахунок білорусів, які звернулися в ЦВК з відповідними заявами, — камери, за допомогою яких можна було б в режимі реального часу вести трансляцію підрахунку голосів і роботи на них комісії. Це дозволило б скоротити присутність спостерігачів на дільницях.

Вибори президента Білорусі пройдуть 9 серпня 2020 року. Крім чинного президента країни Олександра Лукашенко і Світлани Тихановської, ЦВК країни зареєструвала для участі в них ексдепутата Ганну Канопацкую, лідера кампанії “Говори правду” Андрія Дмитрієва та голову партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергія Черечня.