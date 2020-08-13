ЦВК Білорусі оприлюднив результати виборів у Мінську: за Тіхановську - 14,9%

Так, за підсумками виборів в Мінську, за Олександра Лукашенка віддали голоси 64,5% виборців, а за Світлану Тіхановську - 14,9%.

Відзначається, що найактивніше за чинного президента голосували в Ленінському та Фрунзенському районах, за Світлану Тіхановську - у Заводському районі.

Як повідомляв УНН, раніше кандидат в президенти Білорусі Світлана Тіхановська подала скаргу до Центрвиборчкому і вимагає визнати недійсними результати виборів.