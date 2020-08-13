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ЦВК Білорусі оприлюднив результати виборів у Мінську: за Тіхановську - 14,9%

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Виборчі комісії підвели підсумки голосування на президентських виборах в білоруській столиці Мінську, передає УНН з посиланням на TUT.by.

Так, за підсумками виборів в Мінську, за Олександра Лукашенка віддали голоси 64,5% виборців, а за Світлану Тіхановську - 14,9%.

Відзначається, що найактивніше за чинного президента голосували в Ленінському та Фрунзенському районах, за Світлану Тіхановську - у Заводському районі.

Як повідомляв УНН, раніше кандидат в президенти Білорусі Світлана Тіхановська подала скаргу до Центрвиборчкому і вимагає визнати недійсними результати виборів.

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