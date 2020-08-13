ЦВК Білорусі оприлюднив результати виборів у Мінську: за Тіхановську - 14,9%
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Виборчі комісії підвели підсумки голосування на президентських виборах в білоруській столиці Мінську, передає УНН з посиланням на TUT.by.
Так, за підсумками виборів в Мінську, за Олександра Лукашенка віддали голоси 64,5% виборців, а за Світлану Тіхановську - 14,9%.
Відзначається, що найактивніше за чинного президента голосували в Ленінському та Фрунзенському районах, за Світлану Тіхановську - у Заводському районі.
Як повідомляв УНН, раніше кандидат в президенти Білорусі Світлана Тіхановська подала скаргу до Центрвиборчкому і вимагає визнати недійсними результати виборів.