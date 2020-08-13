ЦИК Беларуси обнародовал результаты выборов в Минске: по Тихановскую - 14,9%
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Избирательные комиссии подвели итоги голосования на президентских выборах в белорусской столице Минске, передает УНН со ссылкой на TUT.by.
Так, по итогам выборов в Минске, за Александра Лукашенко отдали голоса 64,5% избирателей, а за Светлану Тихановскую - 14,9%.
Отмечается, что наиболее активно за действующего президента голосовали в Ленинском и Фрунзенском районах, Светлану Тихановскую - в Заводском районе.
Как сообщал УНН, ранее кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком и требует признать недействительными результаты выборов.