Цуренко з перемоги стартувала на турнірі "Premier" у Катарі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Друга ракетка України Леся Цуренко провела матч першого кола основної сітки тенісного турніру “WTA Premier” проти іспанки Лари Арруабаррени, що відбувся у Досі (Катар), передає кореспондент УНН.

На старті зустрічі учасниці обмінялися брейками, але під кінець партії ще два виграних гейми на подачі іспанки принесли успіх киянці. У другому сеті 94 ракетка світу з Іспанії не змогла виграти бодай один гейм — 6:3, 6:0 на користь українки.

За 69 хвилин матчу Цуренко подала два м’ячі навиліт проти жодного у іспанки і припустилася 2 подвійних помилок. Також в активі українки 6/13 реалізованих брейків.

Додамо також, у наступному колі на киянку очікує іспит у вигляді зустрічі з третьою ракеткою світу румункою Сімоною Халеп (1 сіяна).

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