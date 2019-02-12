Цуренко з перемоги стартувала на турнірі "Premier" у Катарі

На старті зустрічі учасниці обмінялися брейками, але під кінець партії ще два виграних гейми на подачі іспанки принесли успіх киянці. У другому сеті 94 ракетка світу з Іспанії не змогла виграти бодай один гейм — 6:3, 6:0 на користь українки.

За 69 хвилин матчу Цуренко подала два м’ячі навиліт проти жодного у іспанки і припустилася 2 подвійних помилок. Також в активі українки 6/13 реалізованих брейків.

Додамо також, у наступному колі на киянку очікує іспит у вигляді зустрічі з третьою ракеткою світу румункою Сімоною Халеп (1 сіяна).