Цуренко с победы стартовала на турнире "Premier" в Катаре
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Вторая ракетка Украины Леся Цуренко провела матч первого круга основной сетки теннисного турнира “WTA Premier” против испанки Лары Арруабаррены, состоявшегося в Дохе (Катар), передает корреспондент УНН.
На старте встречи участники обменялись брейками, но под конец партии еще два выигранных гейма на подаче испанки принесли успех киевлянке. Во втором сете 94 ракетка мира из Испании не смогла выиграть хотя бы один гейм — 6:3, 6:0 в пользу украинского.
За 69 минут матча Цуренко подала два мяча навылет против одного у испанки и допустила 2 двойные ошибки. Также в активе украинки 6/13 реализованных брейков.
Добавим также, в следующем круге киевлянка ожидает экзамен в виде встречи с третьей ракеткой мира румынкой Симоной Халеп (1 сеяная).