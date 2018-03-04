Цуренко вдруге поспіль виборола титул переможниці турніру в Акапулько
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Українська тенісистка Леся Цуренко захистила свій титул на турнірі WTA International "Abierto Mexicano Telcel", що завершився в Акапулько (Мексика), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У фіналі киянка, посіяна під 7 номером, за 2 години 44 хвилини обіграла Штефані Фьогеле зі Швейцарії – 5:7, 7:6 (2), 6:2.
На рахунку українки 2 ейси і 10 подвійних помилок, її суперниця відзначилася 4 подачами навиліт. Цуренко зробила 7 брейків, Фьогеле - 6.
Даний титул став четвертим у професійній кар'єрі Цуренко в рамках WTA. Киянка повторила досягнення Наталії Медведєвої і стала лише третьою представницею України після Медведєвої і Світоліної, якій вдалося виграти як мінімум 4 титули WTA в кар'єрі.
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Варто відзначити, що вперше в історії українського тенісу двом українським тенісисткам вдалося захистити свої титули протягом двох тижнів - минулого тижня Світоліна перемогла в Дубаї.