Цуренко второй раз подряд завоевала титул победительницы турнира в Акапулько
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко защитила свой титул на турнире WTA International "Abierto Mexicano Telcel", который завершился в Акапулько (Мексика), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В финале киевлянка, посеянная под 7 номером, за 2:00 44 минуты обыграла Штефани Фьогеле из Швейцарии - 5:7, 7:6(2), 6:2.
На счету украинки 2 эйса и 10 двойных ошибок, ее соперница отметилась 4 подачами навылет. Цуренко сделала 7 брейков, Фьогеле - 6.
Данный титул стал четвертым в профессиональной карьере Цуренко в рамках WTA. Киевлянка повторила достижение Натальи Медведевой и стала лишь третьей представительницей Украины после Медведевой и Свитолиной, которой удалось выиграть как минимум 4 титула WTA в карьере.
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Стоит отметить, что впервые в истории украинского тенниса двум украинским теннисисткам удалось защитить свои титулы в течение двух недель - на прошлой неделе Свитолина победила в Дубае.