Цунгцванг від Нацбанку, або Як в Україні ліквідовують банки

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Як насправді відбувається процедура ліквідації банку, УНН дізнався на прикладі банку “Михайлівський”.

Як зазначено на сайті самого банку, регіональна мережа “Михайлівського” налічувала 69 відділень, 51 міні-офіс та понад 2 тисячі точок продажу по всій Україні. Національним рейтинговим агентством “IBI-Rating” банку було присвоєно рейтинг надійності на рівні 4+ (висока надійність).

Своєю популярністю банк “Михайлівський” зобов’язаний зокрема співробітництвом з фінансовими компаніями ТОВ “Інвестиційно-розрахунковий центр” та ТОВ “Кредитно-інвестиційний центр”, які за посередництва банку укладали договори з фізичними особами про залучення коштів. Фізичні особи надавали фінансовим компаніям у позику кошти, а фінансові компанії зобов’язувались повернути фізичним особам суму позики та сплатити проценти за її користування.

За інформацією клієнтів фінкомпаній, такі взаємовідносини між ними та фінкомпаніями були взаємовигідні. Фінкомпанії давали вищий відсоток процентів за користування коштами, ніж в банках, і при цьому своєчасно виконували усі зобов’язання перед своїми клієнтами, повертаючи позики на рахунки в банк “Михайлівський”, надійність якого підтверджувалась різними джерелами. Рахунки вкладників та фінкомпаній були розміщені у банку “Михайлівський”, а тому вплив на ці взаємовідносини якоїсь іншої “не надійної” сторони виключався.

Кінець ідилії, як з’ясують вкладники пізніше, почався 22 квітня, коли НБУ направив в банк “Михайлівський” лист №20-0005/35486.

Цим листом НБУ зобов’язав фінкомпанії повернути кошти фізосіб на рахунки банку “Михайлівський” та зобов’язав банк надати відповідний графік повернення коштів. У свою чергу банк “Михайлівський” виконав такі вимоги НБУ, і своїм листом № 16-01-1771 від 22.04.2016 надав регулятору відповідний графік повернення коштів, який було погоджено і зафіксовано у постанові НБУ №295/БТ від 27.04.2016. Цією постановою дострокове виконання вимог не заборонялося. Навпаки, цією постановою НБУ скасував для банку обмеження не допускати збільшення навантаження на Фонд, що раніше було встановлено для банку.

Ця ж постанова передбачала визнання банку “Михайлівський” неплатоспроможним, якщо вимоги НБУ (в т.ч. і щодо повернення фінансовими компаніями коштів фізичним особам) не будуть виконані.

Тобто Нацбанк зобов’язав фінкомпанії повернути кошти на рахунки банку “Михайлівський” у будь-який термін, в рамках погодженого графіку. В інакшому випадку банк “Михайлівський” міг бути визнаний неплатоспроможним.

Аби зберегти банк і збереження вкладників, керівництво “Михайлівського” розпочало перемови із фінансовими компаніями щодо виконання постанови регулятора.

Листом банку від 29.04.2016 №16-01/1878/БТ було повідомлено НБУ щодо збільшення суми можливого відшкодування протягом дії постанови №917/БТ (зі змінами), що спричинено, зокрема, зарахуванням доходу фізичних осіб на їх поточні рахунки суб’єктами господарювання в межах банку (в рамках виконання вимог НБУ).

Отже, НБУ був повідомлений та розумів, що внаслідок виконання його вимог гарантована сума відшкодування може бути збільшена, у зв’язку із чим для банку відповідне обмеження не встановлювалось.

13 травня 2016 року НБУ зобов’язав банк “Михайлівський” надати інформацію про виконання графіку повернення фінансовими установами коштів, залучених від фізичних осіб.

У відповідь на такий лист банк “Михайлівський” повідомив, що банк в строк до 25 травня 2016 року очікує виконання фінансовими компаніями дій з повернення значних коштів, залучених від фізичних осіб.

23 травня 2016 року “Михайлівський” попередив НБУ про дострокове виконання графіку повернення фінансовими компаніями коштів фізичним особам, як того вимагав регулятор.

18 і 19 травня 2016 року фінкомпанії в повному обсязі виконали свої зобов’язання перед фізособами і повернули всі залучені від них кошти і сплатили відсотки, за користування такими коштами.

23 травня банк “Михайлівський” повідомив НБУ про дострокове виконання графіку з боку фінкомпаній.

Однак далі відбулись дії, які Національний банк досі не може прокоментувати.

Знаючи, що фінкомпанії мають перевести кошти фізосіб на рахунки банку “Михайлівський”, Нацбанк робить заяву про те, що куратор НБУ “побачив велику кількість операцій з переведення вкладів фізичних осіб з фінансової компанії, пов’язаної з банком, на баланс банку. Це збільшило навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) з 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн. При виявленні таких операцій, що відбуваються у проблемному банку, Національний банк згідно із Законом України „Про банки і банківську діяльність“ зобов’язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних”, — йдеться у заяві НБУ від 23 травня 2016 року.

Фактично маємо ситуацію, коли НБУ визнав банк неплатоспроможним на тій лише підставі, що банк виконав постанову, видану самим НБУ, і куратор НБУ “побачив операції”, які проводились з метою виконання постанови НБУ.

Весь цей процес, за словами власників банку, супроводжувався постійним інформаційним та адміністративним тиском, що особливо посилився у квітні-травні поточного року.

Незважаючи на доволі категоричні заяви того ж керівництва НБУ, на інформаційний запит УНН, в установі не змогли пояснити, чому видавали постанови, які завідомо ставили банк “Михайлівський” у безвихідну ситуацію? І чому виконання вимог НБУ призвело до визнання банку неплатоспроможним. Також у Нацбанку відмовились від надання копій власних постанов, пославшись на банківську таємницю.

Нагадаємо, що наразі оскаржується рішення НБУ про визнання банку “Михайлівський” неплатоспроможним.