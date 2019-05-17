Цукерберг святкує 7 років подружнього життя у Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Засновник і генеральний директор Facebook Марк Цукерберг святкує сьому річницю подружнього життя з Прісцилою Чан у Греції. Про це він повідомив у відповідному пості в соцмережі, передає УНН.
За словами Цукерберга, відсвяткувати річницю подружжя вирішило в Парфеноні в Афінах (Греція), Храмі Афіни Паллади, Богині мудрості.
Свій пост засновник соцмережі проілюстрував фотографією, на якій щасливе подружжя у ролі звичайних туристів посміхається у камеру на фоні величної будівлі храму.
Прісцила та Марк одружились 19 травня 2012 року, хоча почали зустрічатись ще 2003 року під час навчання у Гарвардському університеті. 1 грудня 2015 року пара оголосила про народження доньки Максими Чан Цукерберг, а 2017 року у родині народилась друга дівчинка, Августа.
Нагадаємо, компанія Facebook, що володіє однойменною соціальною мережею, в 2018 році витратила близько 20 млн доларів на забезпечення безпеки її глави Марка Цукерберга і його близьких.