Цукерберг празднует 7 лет супружеской жизни в Греции

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 69538 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 86064 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 98502 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123604 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111795 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137886 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144665 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130205 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Цукерберг празднует 7 лет супружеской жизни в Греции

Цукерберг празднует 7 лет супружеской жизни в Греции

Киев  •  УНН

 • 12251 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг празднует седьмую годовщину супружеской жизни с Присциллой Чан в Греции. Об этом он сообщил в соответствующем посте в соцсети, передает УНН.

По словам Цукерберга, отпраздновать годовщину супруги решили в Парфеноне в Афинах (Греция), Храме Афины Паллады, богини мудрости.

Свой пост основатель соцсети проиллюстрировал фотографией, на которой счастливые супруги в качестве обычных туристов улыбается в камеру на фоне величественного здания храма.

Присцилла и Марк поженились 19 мая 2012 года, хотя начали встречаться еще в 2003 году во время учебы в Гарвардском университете. 1 декабря 2015 года пара объявила о рождении дочери Максимы Чан Цукерберг, а 2017 года в семье родилась вторая девочка, Августа.

Напомним, компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, в 2018 году потратила около 20 млн долларов на обеспечение безопасности ее главы Марка Цукерберга и его близких.

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