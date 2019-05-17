Цукерберг празднует 7 лет супружеской жизни в Греции

По словам Цукерберга, отпраздновать годовщину супруги решили в Парфеноне в Афинах (Греция), Храме Афины Паллады, богини мудрости.

Свой пост основатель соцсети проиллюстрировал фотографией, на которой счастливые супруги в качестве обычных туристов улыбается в камеру на фоне величественного здания храма.

Присцилла и Марк поженились 19 мая 2012 года, хотя начали встречаться еще в 2003 году во время учебы в Гарвардском университете. 1 декабря 2015 года пара объявила о рождении дочери Максимы Чан Цукерберг, а 2017 года в семье родилась вторая девочка, Августа.

Напомним, компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, в 2018 году потратила около 20 млн долларов на обеспечение безопасности ее главы Марка Цукерберга и его близких.