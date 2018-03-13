ЦРУ вперше очолила жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Заступник директора Центрального розвідуправління США Джина Хаспел очолила Управління. Про це йдеться в офіційному повідомленні відомства в Ленглі, пише УНН.
Хеспел змінила на посту Майка Помпео, якого президент США призначив главою Держдепартаменту замість звільненого Рекса Тіллерсона.
Хаспел є першою жінкою - кадровим співробітником ЦРУ, яка змогла дослужитися до згаданої посади.
Вона була прийнята на роботу в ЦРУ в 1985 році та володіє "великим досвідом (оперативної роботи) за кордоном", вказується в заяві відомства. У ньому підтверджується, що Хаспел в минулому в тому числі очолювала резидентури ЦРУ в декількох країнах. В яких саме, не уточнюється.
Однак, ім'я Хаспел пов'язують з тортурами підозрюваних в тероризмі в таємничій тюрмі ЦРУ в Таїланді.