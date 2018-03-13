ЦРУ впервые возглавила женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Заместитель директора Центрального разведуправления США Джина Хаспел возглавила Управления. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства в Лэнгли, пишет УНН.
Хаспел сменила на посту Майка Помпео, которого президент США назначил главой Госдепартамента вместо уволенного Рекса Тиллерсона.
Хаспел является первой женщиной - кадровым сотрудником ЦРУ, который смог дослужиться до упомянутой должности.
Она была принята на работу в ЦРУ в 1985 году и владеет "большим опытом (оперативной работы) за рубежом", указывается в заявлении ведомства. В нем подтверждается, что Хаспел в прошлом в том числе возглавляла резидентуру ЦРУ в нескольких странах. В каких именно, не уточняется.
Однако, имя Хаспел связывают с пытками подозреваемых в терроризме в таинственной тюрьме ЦРУ в Таиланде.