ЦРУ створить новий підрозділ, щоб зосередитися на "боротьбі з Китаєм"

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Директор ЦРУ Вільям Бернс в своїй заяві сказав, що цей підрозділ "ще більше зміцнить нашу колективну роботу над найважливішою геополітичною загрозою, з якою ми стикаємося в 21 столітті, - з усе більш ворожим китайським урядом".

ЦРУ заявило, що місіонерський центр призначений для "вирішення глобальної проблеми, поставленої Китайською Народною Республікою, яка зачіпає всі області місії ЦРУ".

Спецслужба охарактеризувала Китай як "ключового суперника", але підкреслила, що "загроза виходить від китайського уряду, а не від його народу". Бернс також підкреслив, що ЦРУ продовжить "приділяти пильну увагу" іншим "важливим загрозам", таким як Росія, Іран, Північна Корея і тероризм.

Крім того, ЦРУ заявило, що воно створює Центр транснаціональних і технологічних місій для "вирішення глобальних проблем, критично важливих для конкурентоспроможності США, включаючи нові технології, економічну безпеку, зміну клімату та глобальне здоров'я".

Доповнення

Адміністрація Байдена поставила Китай в центр свого зовнішньополітичного порядку денного. Президент Джо Байден у своєму виступі на початку цього року сказав, що США і Китай "змагаються" за "перемогу в 21 столітті".

Китай звинуватив США у використанні "менталітету холодної війни".

Відносини між США і Китаєм досягли найнижчої точки при президенті Трампі, який посилив напруженість через торгову війну і поклав відповідальність за пандемію COVID-19 на Пекін.

"Занадто довго недотримання Китаєм глобальних торговельних норм підривало процвітання американців та інших людей в усьому світі, - заявила торговий представник США Кетрін Тай в понеділок в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, округ Колумбія. - Щоб досягти успіху, ми повинні бути прямими і чесними по відношенню до проблем, з якими ми стикаємося, і серйозного ризику, пов'язаного із залишенням їх без уваги".