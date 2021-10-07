ЦРУ создаст новое подразделение, чтобы сосредоточиться на "борьбе с Китаем"

КИЕВ. 7 октября. УНН. В четверг ЦРУ объявило о создании нового китайского миссионерского центра, что является еще одним признаком того, что администрация Байдена уделяет большое внимание противодействию Пекина и его расширенному влияния по всему миру. Об этом пишет УНН со ссылкой на Business Insider.