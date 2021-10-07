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ЦРУ создаст новое подразделение, чтобы сосредоточиться на "борьбе с Китаем"

ЦРУ создаст новое подразделение, чтобы сосредоточиться на "борьбе с Китаем"

Киев  •  УНН

 • 13142 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В четверг ЦРУ объявило о создании нового китайского миссионерского центра, что является еще одним признаком того, что администрация Байдена уделяет большое внимание противодействию Пекина и его расширенному влияния по всему миру. Об этом пишет УНН со ссылкой на Business Insider.

Детали

Директор ЦРУ Уильям Бернс в своем заявлении сказал, что это подразделение "еще больше укрепит нашу коллективную работу над важнейшей геополитической угрозой, с которой мы сталкиваемся в 21 веке - со все более враждебным китайским правительством".

ЦРУ заявило, что миссионерский центр предназначен для "решения глобальной проблемы, поставленной Китайской Народной Республикой, которая затрагивает все области миссии ЦРУ".

Спецслужба охарактеризовала Китай как "ключевого соперника", но подчеркнула, что "угроза исходит от китайского правительства, а не от его народа". Бернс также подчеркнул, что ЦРУ продолжит "уделять пристальное внимание" другим "важным угрозам", таким как Россия, Иран, Северная Корея и терроризм.

Кроме того, ЦРУ заявило, что оно создает Центр транснациональных и технологических миссий для "решения глобальных проблем, критически важных для конкурентоспособности США, включая новые технологии, экономическую безопасность, изменение климата и глобальное здоровье".

Дополнение

Администрация Байдена поставила Китай в центр своей внешнеполитической повестки дня. Президент Джо Байден в своем выступлении в начале этого года сказал, что США и Китай "соревнуются" за "победу в 21 веке".

Китай обвинил США в использовании "менталитета холодной войны".

Отношения между США и Китаем достигли самой низкой точки при президенте Трампе, который усилил напряженность через торговую войну и возложил ответственность за пандемии COVID-19 на Пекин.

"Слишком долго несоблюдение Китаем глобальных торговых норм подрывало процветание американцев и других людей во всем мире, - заявила торговый представитель США Кэтрин Тай в понедельник в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, округ Колумбия. - Чтобы добиться успеха, мы должны быть прямыми и честными по отношению к проблемам, с которыми мы сталкиваемся, и серьезного риска, связанного с оставлением их без внимания".

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