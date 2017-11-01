ЦРУ розсекретило 470 тисяч файлів пов’язаних з ліквідацією бен Ладена

"Сьогодні ми опублікували близько 470 тисяч файлів, отриманих під час рейду 2011 року на укриття Усами бен Ладена в пакистанському Абботабаді", - йдеться в повідомленні.

Файли, відкриті з метою забезпечення прозорості та ширшого інформування громадськості щодо діяльності Аль-Каїди. Однак, як зауважується у прес-релізі матеріали пройшли відбір перед публікацією. Серед матеріалів, як повідомляє ЦРУ, містяться листи, відеоролики, аудіо файли, повідомлення та навіть сімейна переписка. Все це, на думку представників ЦРУ, дає можливість краще зрозуміти плани та дії терористичної організації.

Раніше ЦРУ вже випускало аналогічні збірки документів (20 травня 2015, 1 березня 2016 та 19 січня 2017).

Нагадаємо, Усама бен Ладен був ліквідований американськими спецпризначенцями 1 травня 2011 року.