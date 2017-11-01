ЦРУ рассекретило 470 тысяч файлов связанных с ликвидацией бен Ладена

"Сегодня мы опубликовали около 470 тысяч файлов, полученных во время рейда 2011 года на укрытие Усамы бен Ладена в пакистанском Абботабаде", - говорится в сообщении.

Файлы, открытые с целью обеспечения прозрачности и широкого информирования общественности о деятельности Аль-Каиды. Однако, как отмечается в пресс-релизе материалы прошли отбор перед публикацией. Среди материалов, как сообщает ЦРУ, содержатся письма, видеоролики, аудио файлы, сообщения и даже семейная переписка. Все это, по мнению представителей ЦРУ, дает возможность лучше понять планы и действия террористической организации.

Ранее ЦРУ уже выпускало аналогичные сборники документов (20 мая 2015 году, 1 марта 2016 года и 19 января 2017 года).

Напомним, Усама бен Ладен был ликвидирован американскими спецназовцами 1 мая 2011 года.