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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 60072 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 128345 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107196 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109761 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107960 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100851 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105622 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102651 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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ЦРУ рассекретило 470 тысяч файлов связанных с ликвидацией бен Ладена

ЦРУ рассекретило 470 тысяч файлов связанных с ликвидацией бен Ладена

Киев  •  УНН

 • 9131 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. ЦРУ США опубликовало около 470 тыс. файлов, полученных при ликвидации главаря террористической группировки Аль-Каида Усамы бен Ладена. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Twitter разведывательного управления и опубликованный управлением пресс-релиз.

"Сегодня мы опубликовали около 470 тысяч файлов, полученных во время рейда 2011 года на укрытие Усамы бен Ладена в пакистанском Абботабаде", - говорится в сообщении.

Файлы, открытые с целью обеспечения прозрачности и широкого информирования общественности о деятельности Аль-Каиды. Однако, как отмечается в пресс-релизе материалы прошли отбор перед публикацией. Среди материалов, как сообщает ЦРУ, содержатся письма, видеоролики, аудио файлы, сообщения и даже семейная переписка. Все это, по мнению представителей ЦРУ, дает возможность лучше понять планы и действия террористической организации.

Ранее ЦРУ уже выпускало аналогичные сборники документов (20 мая 2015 году, 1 марта 2016 года и 19 января 2017 года).

Напомним, Усама бен Ладен был ликвидирован американскими спецназовцами 1 мая 2011 года.

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