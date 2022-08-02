ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 1 серпня, передає УНН.
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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
· В МО рф заявили: "через великі безповоротні втрати в 93-й механізованій бригаді та 128-й гірничо-штурмовій бригаді, відзначається масове залишення бойових позицій і дезертирство особового складу з’єднань у центральні та західні райони України". Це - фейк!
· Президент рф в.путін заявив: "рф завжди буде надійним і відповідальним постачальником металургійної продукції для зарубіжних покупців і партнерів… для тих, хто налаштований на вигідну ділову співпрацю, ми також будемо надійними партнерами, але ми не будемо працювати собі в збитки з тими, хто виявляє до нас явно недружнє ставлення". Це - маніпуляція!
· Колаборант-"керівник" тимчасово окупованих територій Донецької області д.пушилін заявив: "Київ хоче евакуювати жителів підконтрольної йому частини Донеччини, щоб поставити під сумнів легітимність майбутнього референдуму, а заяви В.Зеленського про евакуацію людей є лише піар-ходом". Це - дезінформація!
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