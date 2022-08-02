ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии

Детали

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

· В МО рф заявили: "из-за больших безвозвратных потерь в 93-й механизированной бригаде и 128-й горно-штурмовой бригаде, отмечается массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава соединений в центральные и западные районы Украины". Это – фейк!

· Президент рф в.путин заявил: "рф всегда будет надежным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнеров… для тех, кто настроен на выгодное деловое сотрудничество, мы также будем надежными партнерами, но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружеское отношение". Это – манипуляция!

· Коллаборант-"руководитель" временно оккупированных территорий Донецкой области д.пушилин заявил: "Киев хочет эвакуировать жителей подконтрольной ему части Донецкой области, чтобы подвергнуть сомнению легитимность будущего референдума, а заявления В.Зеленского об эвакуации людей есть только пиар-ходом". Это – дезинформация!

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