ЦПД порадив корисні чат-боти для боротьби з ворогом та дезінформацією

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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 62866 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 71428 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 82715 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 88026 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 98500 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 151520 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71174 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 151561 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109915 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69487 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 62867 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
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ЦПД порадив корисні чат-боти для боротьби з ворогом та дезінформацією

Київ • УНН

 • 142209 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Центр протидії дезінформації порадив корисні чат-боти для боротьби з ворогом та дезінформацією. Про це інформує УНН.

ЦПД порадив корисні чат-боти для боротьби з ворогом та дезінформацією

«StopRussia | MRIYA»

Що вміє чат-бот?
Бот одержує інформацію про фейкові ресурси, які перевіряються модераторами та відправляються на блокування небайдужим громадянам. Детальніше за посиланням.

«Stop Russia War»

Для чого створений чат-бот?
Туди можна відправити повідомлення про позиції та розміщення техніки ворога.
Бот знаходиться у месенджері Telegram.

«Знайди зрадника!»

На чат-бот можна надіслати інформацію про зрадників і колаборантів, які співпрацюють з окупантами. А також інформацію про інтернет-агентів, які надають ворогу важливу інформацію або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників. Бот знаходиться у месенджері Telegram.

«Стоп мародер!»

Сюди можна надіслати інформацію про мародерів, які розкрадають майно під час війни.
Бот знаходиться у месенджері Telegram.

Українські Національні Новини

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