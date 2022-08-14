ЦПД порадив корисні чат-боти для боротьби з ворогом та дезінформацією
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Центр протидії дезінформації порадив корисні чат-боти для боротьби з ворогом та дезінформацією. Про це інформує УНН.
«StopRussia | MRIYA»
Що вміє чат-бот?
Бот одержує інформацію про фейкові ресурси, які перевіряються модераторами та відправляються на блокування небайдужим громадянам. Детальніше за посиланням.
«Stop Russia War»
Для чого створений чат-бот?
Туди можна відправити повідомлення про позиції та розміщення техніки ворога.
Бот знаходиться у месенджері Telegram.
«Знайди зрадника!»
На чат-бот можна надіслати інформацію про зрадників і колаборантів, які співпрацюють з окупантами. А також інформацію про інтернет-агентів, які надають ворогу важливу інформацію або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників. Бот знаходиться у месенджері Telegram.
«Стоп мародер!»
Сюди можна надіслати інформацію про мародерів, які розкрадають майно під час війни.
Бот знаходиться у месенджері Telegram.