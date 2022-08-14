ЦПД посоветовал полезные чат-боты для борьбы с врагом и дезинформацией
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Центр противодействия дезинформации посоветовал полезные чат-боты для борьбы с врагом и дезинформацией. Об этом информирует УНН.
«StopRussia | MRIYA»
Что умеет чат-бот?
Бот получает информацию о фейковых ресурсах, которые проверяются модераторами и отправляются на блокирование неравнодушных граждан. Детальнее по ссылке.
«Stop Russia War»
Для чего создан чат-бот?
Туда можно отправить сообщение о позициях и размещении техники врага.
Бот находится в мессенджере Telegram.
«Найди изменника!»
На чат-бот можно отправить информацию о предателях и коллаборантах, сотрудничающих с оккупантами. А также информацию об интернет-агентах, которые предоставляют врагу важную информацию или распространяют в соцсетях контент в поддержку захватчиков. Бот находится в мессенджере Telegram.
«Стоп мародер!»
Сюда можно послать информацию о мародёрах, разворовывающих имущество во время войны.
Бот находится в мессенджере Telegram.