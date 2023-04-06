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Цьогорічний березень був другим найтеплішим на Землі за всю історію спостережень - моніторинг

Цьогорічний березень був другим найтеплішим на Землі за всю історію спостережень - моніторинг

Київ • УНН

 • 612220 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Березень цього року видався другим найтеплішим за всю історію спостережень, а антарктичний морський лід скоротився до рекордного рівня, повідомило в четвер агентство ЄС з моніторингу клімату, передає УНН,

Цитата

"Цей місяць став другим найтеплішим березнем у світі", - йдеться у звіті Служби зміни клімату Copernicus.

Деталі

Звіт заснований на комп'ютерному аналізі з використанням мільярдів вимірювань із супутників, кораблів, літаків та метеостанцій у всьому світі.

У ньому говориться, що температури були вищими за середнє значення в південній і центральній Європі і нижчі від середнього в більшій частині північної Європи.

Вони були набагато теплішими, ніж у середньому, на більшій частині Північної Африки, південного заходу росії, Азії, північного сходу Північної Америки, Південної Америки, включаючи уражені посухою Аргентину, Австралію та прибережну Антарктиду.

Агентство повідомило, що, навпаки, у західній та центральній частині Північної Америки було набагато холодніше, ніж у середньому.

Глобальне потепління призводить до зменшення морського льоду та підвищення рівня моря, що викликає побоювання, що можуть бути досягнуті небезпечні точки неповернення.

Copernicus повідомляє, що площа антарктичного морського льоду є другою найнижчою в березні за 45-річний період супутникових даних, на 28% нижчою за середній. У лютому він досяг найменшої площі за історію спостережень другий рік поспіль, продовжуючи десятилітнє зниження.

Тим часом на півночі протяжність арктичного морського льоду була на чотири відсотки нижчою за середню і стала четвертим найнижчим показником для березня за всю історію спостережень, хоча в Гренландському морі його концентрація була вищою за середню.

Оскільки температура в усьому світі підвищується через зміну клімату, викликаного діяльністю людини, дані Copernicus показують, що останні вісім років були вісьмома найтеплішими за всю історію спостережень.

Додамо

ООН в доповіді у березні попередила, що ці рекордні температури стануть одними з найнижчих протягом трьох-чотирьох десятиліть у міру підвищення глобальної температури, навіть якщо викиди, що спричиняють потепління планети, швидко скоротяться.

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