Нынешний март был вторым самым теплым на Земле за всю историю наблюдений - мониторинг
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Март этого года выдался вторым самым теплым за всю историю наблюдений, а антарктический морской лед сократился до рекордного уровня, сообщило в четверг агентство ЕС по мониторингу климата, передает УНН,
Цитата
"Этот месяц стал вторым самым теплым мартом в мире", - говорится в отчете Службы изменения климата Copernicus.
Детали
Отчет основан на компьютерном анализе с использованием миллиардов измерений со спутников, кораблей, самолетов и метеостанций во всем мире.
В нем говорится, что температуры были выше среднего значения в южной и центральной Европе и ниже среднего в большей части северной Европы.
Они были намного теплее, чем в среднем, на большей части Северной Африки, юго-запада россии, Азии, северо-востока Северной Америки, Южной Америки, включая пораженные засухой Аргентину, Австралию и прибрежную Антарктиду.
Агентство сообщило, что, напротив, в западной и центральной части Северной Америки было гораздо холоднее, чем в среднем.
Глобальное потепление приводит к уменьшению морского льда и повышению уровня моря, что вызывает опасения, что могут быть достигнуты опасные точки невозврата.
Copernicus сообщает, что площадь антарктического морского льда является второй самой низкой в марте за 45-летний период спутниковых данных, на 28% ниже среднего уровня. В феврале он достиг наименьшей площади за историю наблюдений второй год подряд, продолжая десятилетнее снижение.
Между тем на севере протяженность арктического морского льда была на четыре процента ниже средней и стала четвертым самым низким показателем для марта за всю историю наблюдений, хотя в Гренландском море его концентрация была выше средней.
Поскольку температура во всем мире повышается из-за изменения климата, вызванного деятельностью человека, данные Copernicus показывают, что последние восемь лет были восемью самыми теплыми за всю историю наблюдений.
Добавим
ООН в мартовском докладе предупредила, что эти рекордные температуры станут одними из самых низких в течение трех-четырех десятилетий по мере повышения глобальной температуры, даже если выбросы, вызывающие потепление планеты, быстро сократятся.