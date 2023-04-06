Нынешний март был вторым самым теплым на Земле за всю историю наблюдений - мониторинг

ukru
13:08 • 14856 просмотра

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

Эксклюзив
13:04 • 31355 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 39189 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 104852 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 132085 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 121186 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135017 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117144 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131530 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125389 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 137679 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 120278 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 122884 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 118833 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 116603 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 214894 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 245515 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 184798 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 190603 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 226203 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 16308 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 83587 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 112902 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 120946 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 136410 просмотра
Актуальное
Нынешний март был вторым самым теплым на Земле за всю историю наблюдений - мониторинг

Нынешний март был вторым самым теплым на Земле за всю историю наблюдений - мониторинг

Киев • УНН

 • 612218 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Март этого года выдался вторым самым теплым за всю историю наблюдений, а антарктический морской лед сократился до рекордного уровня, сообщило в четверг агентство ЕС по мониторингу климата, передает УНН,

Цитата

"Этот месяц стал вторым самым теплым мартом в мире", - говорится в отчете Службы изменения климата Copernicus.

Детали

Отчет основан на компьютерном анализе с использованием миллиардов измерений со спутников, кораблей, самолетов и метеостанций во всем мире.

В нем говорится, что температуры были выше среднего значения в южной и центральной Европе и ниже среднего в большей части северной Европы.

Они были намного теплее, чем в среднем, на большей части Северной Африки, юго-запада россии, Азии, северо-востока Северной Америки, Южной Америки, включая пораженные засухой Аргентину, Австралию и прибрежную Антарктиду.

Агентство сообщило, что, напротив, в западной и центральной части Северной Америки было гораздо холоднее, чем в среднем.

Глобальное потепление приводит к уменьшению морского льда и повышению уровня моря, что вызывает опасения, что могут быть достигнуты опасные точки невозврата.

Copernicus сообщает, что площадь антарктического морского льда является второй самой низкой в марте за 45-летний период спутниковых данных, на 28% ниже среднего уровня. В феврале он достиг наименьшей площади за историю наблюдений второй год подряд, продолжая десятилетнее снижение.

Между тем на севере протяженность арктического морского льда была на четыре процента ниже средней и стала четвертым самым низким показателем для марта за всю историю наблюдений, хотя в Гренландском море его концентрация была выше средней.

Поскольку температура во всем мире повышается из-за изменения климата, вызванного деятельностью человека, данные Copernicus показывают, что последние восемь лет были восемью самыми теплыми за всю историю наблюдений.

Добавим

ООН в мартовском докладе предупредила, что эти рекордные температуры станут одними из самых низких в течение трех-четырех десятилетий по мере повышения глобальной температуры, даже если выбросы, вызывающие потепление планеты, быстро сократятся.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы