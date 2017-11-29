Цьогоріч Україна імпортувала кави на понад 82 млн доларів

Так, з Польщі було імпортовано кави на 12,4 млн дол., з Італії — на 12,2 млн дол., з В'єтнаму — на 10,3 млн дол., з інших країн — на 47,1 млн дол.

При цьому, на експорт з України за 8 місяців поточного року було поставлено кави на загальну суму 834 тис. дол.

Нагадаємо, українці випивають по сотні чашок кави на рік не вдома.

А на думку вчених, люди, які регулярно п’ють каву, мають “чисті” артерії.

Додамо, що 28 різних кавових напоїв пропонує своїм клієнтам мережа АЗС та кафе WOG. Протягом року компанія продає українцям більше 20 млн горняток кави.