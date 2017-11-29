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Цьогоріч Україна імпортувала кави на понад 82 млн доларів

Цьогоріч Україна імпортувала кави на понад 82 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Україна у січні-жовтні 2017 року імпортувала кави на понад 82,1 млн доларів. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України, передає УНН.

Так, з Польщі було імпортовано кави на 12,4 млн дол., з Італії — на 12,2 млн дол., з В'єтнаму — на 10,3 млн дол., з інших країн — на 47,1 млн дол.

При цьому, на експорт з України за 8 місяців поточного року було поставлено кави на загальну суму 834 тис. дол.

Нагадаємо, українці випивають по сотні чашок кави на рік не вдома.

А на думку вчених, люди, які регулярно п’ють каву, мають “чисті” артерії.

Додамо, що 28 різних кавових напоїв пропонує своїм клієнтам мережа АЗС та кафе WOG. Протягом року компанія продає українцям більше 20 млн горняток кави.

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