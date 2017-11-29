В этом году Украина импортировала кофе на более чем 82 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украина в январе-октябре 2017 года импортировала кофе на более чем 82,1 млн долларов. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины, передает УНН.
Так, из Польши было импортировано кофе на 12,4 млн долл., из Италии - на 12,2 млн долл., из Вьетнама - на 10,3 млн долл., из других стран - на 47,1 млн долл.
При этом на экспорт из Украины за 8 месяцев текущего года было поставлено кофе на общую сумму 834 тыс. долл.
Напомним, украинцы выпивают по сотне чашек кофе в год вне дома.
А по мнению ученых, люди, которые регулярно пьют кофе , имеют "чистые" артерии.
Добавим, что 28 различных кофейных напитков предлагает своим клиентам сеть АЗС и кафе WOG. В течение года компания продает украинцам больше 20 млн чашек кофе.