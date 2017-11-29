В этом году Украина импортировала кофе на более чем 82 млн долл.

Так, из Польши было импортировано кофе на 12,4 млн долл., из Италии - на 12,2 млн долл., из Вьетнама - на 10,3 млн долл., из других стран - на 47,1 млн долл.

При этом на экспорт из Украины за 8 месяцев текущего года было поставлено кофе на общую сумму 834 тыс. долл.

Напомним, украинцы выпивают по сотне чашек кофе в год вне дома.

А по мнению ученых, люди, которые регулярно пьют кофе , имеют "чистые" артерии.

Добавим, что 28 различных кофейных напитков предлагает своим клиентам сеть АЗС и кафе WOG. В течение года компания продает украинцам больше 20 млн чашек кофе.