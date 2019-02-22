Цьогоріч Мінприроди перевірить 28 спецпідприємств

Перевірки спецпідприємств розпочалися 8 січня. Станом на 22 лютого перевірено двох утилізаторів. Одного із них міністерство позбавило права збирати, перевозити, зберігати небезпечні відходи. Йдеться про ТОВ "Житомиркомунсервіс"

Нагадаємо, минулого року Мінприроди розпочало масові перевірки у сфері поводження з небезпечними відходами. За рік ековідомство перевірило 130 спецпідприємств. Ліцензій позбавлено 59 спецпідприємств, або кожне друге з перевірених.

Також нагадаємо, уряд дозволив утилізовувати непридатні пестициди за кордоном через відсутність безпечних підприємств в Україні.

Втім, проблема не лише у відсутності таких підриємств, а й у надлишковості на ринку шахраїв, які утилізовують небезпечні відходи лише "на папері". З цим саме і пов'язані дворічні перевірки Мінприроди.