В этом году Минприроды проверит 28 спецпредприятий

Проверки спецпредприятий начались 8 января. По состоянию на 22 февраля проверено двух утилизаторов. Один из них министерство лишило права собирать, перевозить, хранить опасные отходы. Речь идет об ООО "Житомиркомунсервис"

В прошлом году Минприроды начало массовые проверки в сфере обращения с опасными отходами. За год эковедомство проверило 130 спецпредприятий. Лицензий лишены 59 спецпредприятий, или каждое второе из проверенных.

Также напомним, правительство разрешило утилизировать непригодные пестициды за рубежом из-за отсутствия безопасных предприятий в Украине.

Впрочем, проблема не только в отсутствии таких предприятие, но и в избыточности на рынке мошенников, которые утилизируют опасные отходы только "на бумаге". С этим как раз и связаны двухлетние проверки Минприроды.