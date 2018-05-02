Цього тижня в деяких районах Києва відключать воду
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У період з 2 по 4 травня, у зв'язку з ремонтними роботами, у деяких районах Києва буде відключено водопостачання. Про це повідомляє прес-служба Київводоканалу, передає УНН.
Водопостачання буде відключено за такими адресами:
• 2 травня з 09:20 до 14:00 – вул.Олегівська, 38, 42, 44 (ж/б), 42 (школа-інтернат), 36-В (радіокомпанія), 24-26, 22, 20, 18, 16, 10, 43-А, 41, 39, 37, 14-А, 14-В, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3-А (приватні будинки);
• 2 травня з 10:00 до 21:00 – вул.Деміївська, 14, 16 (ж/б); пров.Деміївський, 7 (ж/б);
• 2 травня з 22:00 до 06:00 3 травня – вул.Краснова, 8 (ж/б); просп.Перемоги, 122, 122-А, 124, 128/2 (ж/б), 120 (підприємство), 126 (Києво-Святошинська адміністрація);
• 3 травня з 09:00 до 23:00 – вул.Борщагівська (навчальні корпуси КПІ №35, 37, 39, 41)
• 3 травня з 09:30 до 22:00 – вул.Волинська, 69 (ж/б), 65 (Авіаінвест);
• 3 травня з 10:00 до 21:00 – просп.Науки, 32, 34, 34-А, 36, 36-А; вул.Малокитаївська, 63, 67, 69, 71, 71-а, 73, 72, 74, 76, 76-А, 78, 78-А, 80, 80-А, 84; вул. Листопадна, 1, 1-А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; вул. Уральська, 1, 3, 5, 7, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; пров.Тихвінський, 4, 6, 8, 10, 12 (приватні будинки);
• 3 травня з 10:00 до 17:00 – вул.Велика Васильківська, 15, 17, 17-В, 19, 21 (ж/б);
• 3 травня з 10:00 до 19:00 – вул.Квітки Цісик, 67, 69, 71, 77, 79 (приватні будинки);
• 3 травня з 10:00 до 21:00 – вул.Барикадна, 6, 6-А, 8 (приватні будинки);
• 3 травня з 22:00 до 07:00 4 травня – бул.Т.Шевченка, 2, 4, 4-Б, 4-В, 6/27; вул.Пушкінська, 25, 25-Б;
• 4 травня з 09:00 до 16:00 – вул.Білецька, 10, 10-А, 10-В, 12, 12-А (приватні будинки).
Нагадаємо, 1 травня у столиці відкрився сезон фонтанів.