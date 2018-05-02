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На этой неделе в некоторых районах Киева отключат воду

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. В период со 2 по 4 мая, в связи с ремонтными работами, в некоторых районах Киева будет отключено водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала, передает УНН.

На этой неделе в некоторых районах Киева отключат воду

Водоснабжение будет отключено по следующим адресам:

• 2 мая с 9:20 до 14:00 - ул.Олеговская, 38, 42, 44 (ж/д), 42 (школа-интернат), 36-В (радиокомпания), 24-26, 22, 20, 18 , 16, 10, 43-А, 41, 39, 37, 14-А, 14-В, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3-А (частные дома);
• 2 мая с 10:00 до 21:00 - ул.Демеевская, 14, 16 (ж/д); пр.Демеевский, 7 (ж / д)
• 2 мая с 22:00 до 06:00 3 мая - ул.Краснова, 8 (ж/д) просп.Победы, 122, 122-А, 124, 128/2 (ж/д), 120 (предприятие), 126 (Киево-Святошинская администрация)
• 3 мая с 09:00 до 23:00 - ул.Борщаговская (учебные корпуса КПИ №35, 37, 39, 41)
• 3 мая с 09:30 до 22:00 - ул.Волынская, 69 (ж/д), 65 (Авиаинвест)
• 3 мая с 10:00 до 21:00 - просп.Науки, 32, 34, 34а, 36, 36-А; ул.Малокитаевская, 63, 67, 69, 71, 71-А, 73, 72, 74, 76, 76-А, 78, 78-А, 80, 80-А, 84; ул.Ноябрьская, 1, 1-А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; ул. Уральская, 1, 3, 5, 7, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; пр.Тихвинский, 4, 6, 8, 10, 12 (частные дома);
• 3 мая с 10:00 до 17:00 - ул.Большая Васильковская, 15, 17, 17-В, 19, 21 (ж/д);
• 3 мая с 10:00 до 19:00 - ул.Квитки Цисык, 67, 69, 71, 77, 79 (частные дома);
• 3 мая с 10:00 до 21:00 - ул.Барикадная, 6, 6-А, 8 (частные дома);
• 3 мая с 22:00 до 07:00 4 мая - бул.Т.Шевченко, 2, 4, 4-Б, 4-В, 6/27; ул.Пушкинская, 25, 25-Б;
• 4 мая с 09:00 до 16:00 - ул.Билецкая, 10, 10-А, 10-В, 12, 12-А (частные дома).

Напомним, 1 мая в столице открылся сезон фонтанов.

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