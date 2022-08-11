Цього тижня російські військові літаки щонайменше 3 рази входили до зони розпізнавання ППО Аляски
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) в четвер повідомило про третій інцидент, коли російський військовий літак залетів до розпізнавальної зони протиповітряної оборони Аляски (ADIZ) десь між 8 і 10 серпня. Про це пише CNN, передає УНН.
CNN раніше повідомляв у вівторок про два інциденти за участю російських військових літаків у зоні ППО Аляски.
Деталі
ADIZ — це міжнародний повітряний простір, що примикає до Аляски і простягається місцями більш ніж на 160 кілометрів від території США.
NORAD не повідомляє, у який день стався третій інцидент.
Хоча літаки будь-якої країни можуть на законних підставах літати через повітряний простір, такі дії іноземних літаків можуть розглядатися як акт агресії, оскільки це передбачає, що літак може увійти до суверенного повітряного простору.
Це перші зареєстровані 2022 року випадки проникнення російських військових літаків у ППО Аляски.
Додамо
NORAD – це військове командування, яке відповідає за аерокосмічне попередження, повітряно-космічний контроль та морське попередження, орієнтоване на захист національної безпеки як Сполучених Штатів, так і Канади.
У 2021 році NORAD повідомив, що російські літаки входили до ППО Аляски у січні, березні та жовтні.