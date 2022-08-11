На этой неделе российские военные самолеты не менее 3 раз входили в зону распознавания ПВО Аляски

CNN ранее сообщал во вторник о двух инцидентах с участием российских военных самолетов в зоне ПВО Аляски.

Детали

ADIZ — это международное воздушное пространство, примыкающее к Аляске и простирающееся местами более чем на 160 километров от территории США.

NORAD не сообщает, в какой день произошел третий инцидент.

Хотя самолеты любой страны могут на законных основаниях летать через воздушное пространство, такие действия иностранных самолетов могут рассматриваться как акт агрессии, поскольку это предполагает, что самолет может войти в суверенное воздушное пространство.

Это первые зарегистрированные в 2022 году случаи проникновения российских военных самолетов в ПВО Аляски.

Добавим

NORAD – это военное командование, отвечающее за аэрокосмическое предупреждение, воздушно-космический контроль и морское предупреждение, ориентированное на защиту национальной безопасности как Соединенных Штатов, так и Канады.

В 2021 году NORAD сообщил, что российские самолеты входили в ПВО Аляски в январе, марте и октябре.