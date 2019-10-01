Цього тижня Рада розглядатиме законопроект щодо ринку землі

"Я думаю, що на цьому тижні вже будемо розглядати", - зазначив Разумков.

За його словами, на розгляді в комітеті ВРУ є законопроекти, які ефективно зможуть закрити прогалини в законодавстві щодо обігу земель. Крім того, він пояснив, навіщо в законопроекті був передбачений продаж земель іноземцям.

"Це (продаж землі іноземцям – ред.) не лазівка. Треба враховувати інтереси всіх учасників цього процесу. В першу чергу, аспект національної безпеки дуже важливий: якщо ми говоримо про купівлю представниками держав, які є державами-агресорами, або які неефективно будуть використовувати цю землю, повинні бути передбачені запобіжники в цьому законопроекті", - розповів спікер ВРУ.

Нагадаємо, щодо ринку землі існує вже сім законопроектів, на кожен з них по 2-3 альтернативних. Завтра в Раді будуть голосувати про їх включення до порядку денного.