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Цього тижня Рада розглядатиме законопроект щодо ринку землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. На цьому тижні урядовий законопроект щодо обігу земель в Україні буде розглядатись у Верховній Раді. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу після погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

Цього тижня Рада розглядатиме законопроект щодо ринку землі

"Я думаю, що на цьому тижні вже будемо розглядати", - зазначив Разумков.

За його словами, на розгляді в комітеті ВРУ є законопроекти, які ефективно зможуть закрити прогалини в законодавстві щодо обігу земель. Крім того, він пояснив, навіщо в законопроекті був передбачений продаж земель іноземцям.

"Це (продаж землі іноземцям – ред.) не лазівка. Треба враховувати інтереси всіх учасників цього процесу. В першу чергу, аспект національної безпеки дуже важливий: якщо ми говоримо про купівлю представниками держав, які є державами-агресорами, або які неефективно будуть використовувати цю землю, повинні бути передбачені запобіжники в цьому законопроекті", - розповів спікер ВРУ.

Нагадаємо, щодо ринку землі існує вже сім законопроектів, на кожен з них по 2-3 альтернативних. Завтра в Раді будуть голосувати про їх включення до порядку денного.

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