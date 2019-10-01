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На этой неделе Рада рассмотрит законопроект о рынке земли

Киев • УНН

 • 8653 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. На этой неделе правительственный законопроект об обращении земель в Украине будет рассматриваться в Верховной Раде. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга после согласительного совета, передает корреспондент УНН.

На этой неделе Рада рассмотрит законопроект о рынке земли

"Я думаю, что на этой неделе уже будем рассматривать", - отметил Разумков.

По его словам, на рассмотрении в комитете ВРУ есть законопроекты, которые эффективно смогут закрыть пробелы в законодательстве об обороте земель. Кроме того, он объяснил, зачем в законопроекте была предусмотрена продажа земель иностранцам.

"Это (продажа земли иностранцам - ред.) не лазейка. Надо учитывать интересы всех участников этого процесса. В первую очередь, аспект национальной безопасности очень важен: если мы говорим о покупке представителями государств, являющихся государствами-агрессорами, или которые неэффективно будут использовать эту землю, должны быть предусмотрены предохранители в этом законопроекте", - рассказал спикер ВРУ.

Напомним, относительно рынка земли существует уже семь законопроектов, на каждый из них по 2-3 альтернативных. Завтра в Раде будут голосовать об их включении в повестку дня.

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