Цього тижня ОБСЄ зафіксувала більше тисячі вибухів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ цього тижня зафіксувала більше тисячі вибухів на Донбасі, а також порушення припинення вогню поблизу мосту у Станиці Луганській. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
"Вже цього тижня ми зафіксували понад тисячу вибухів. А також порушення припинення вогню та місця удару у районі поблизу моста у Станиці Луганській, району, в якому сторони зобов’язалися здійснити розведення сил і засобів.
Як повідомляв УНН, спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували на мосту в Станиці Луганській як співробітники похоронного бюро перейшли лінії розмежування разом з труною.