На этой неделе ОБСЕ зафиксировала более тысячи взрывов на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на этой неделе зафиксировала более тысячи взрывов на Донбассе, а также нарушение прекращения огня вблизи моста в Станице Луганской. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"Уже на этой неделе мы зафиксировали более тысячи взрывов. А также нарушение прекращения огня и места удара в районе вблизи моста в Станице Луганской, района, в котором стороны обязались осуществить разведения сил и средств.
Как сообщал УНН, наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали на мосту в Станице Луганской, как сотрудники похоронного бюро перешли линии разграничения вместе с гробом.