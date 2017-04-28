На этой неделе ОБСЕ зафиксировала более тысячи взрывов на Донбассе

"Уже на этой неделе мы зафиксировали более тысячи взрывов. А также нарушение прекращения огня и места удара в районе вблизи моста в Станице Луганской, района, в котором стороны обязались осуществить разведения сил и средств.

Как сообщал УНН, наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали на мосту в Станице Луганской, как сотрудники похоронного бюро перешли линии разграничения вместе с гробом.