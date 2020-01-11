Цього року земляни зможуть спостерігати повний місяць ще 12 разів

КИЇВ. 11 січня. УНН. Поточний рік почався з метеоритного дощу, а перший місяць 2020 року продовжився неповним місячним затемненням в повний місяць, яке відбулося в ніч на 11 січня. Цього року нас очікує ще 12 повних місяців, передає УНН з посиланням на CNN.