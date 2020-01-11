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Цього року земляни зможуть спостерігати повний місяць ще 12 разів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Поточний рік почався з метеоритного дощу, а перший місяць 2020 року продовжився неповним місячним затемненням в повний місяць, яке відбулося в ніч на 11 січня. Цього року нас очікує ще 12 повних місяців, передає УНН з посиланням на CNN.

Затемнення в п'ятницю відбулося, коли місяць перемістився в земну півтінь або зовнішню тінь. В результаті місяць здавався темнішим, ніж зазвичай.

Затемнення тривало близько чотирьох годин.

Неповне затемнення було видно в п'ятницю ввечері тим, хто знаходився в Азії, Австралії, Європі та Африці.
Як зазначає видання, кожна місяць має свою назву, пов'язану з повним місяцем. У січні, згідно Старому фермерському альманаху, воно відоме як "місяць вовка".

Крім того, наголошується, що зазвичай на рік буває 12 повних місяців, тобто по одному відбувається щомісяця. Але в 2020 році в жовтні буде два повні, один - 1 жовтня, а інший - 31 жовтня.

Два повні в одному місяці відомі як "блакитний місяць".

В цьому році буде також два суперповні, коли місяць з'явиться на небі більшим і яскравішим. Вони відбудуться 9 березня і 7 квітня.

Наводимо список повнів, які відбудуться в цьому році:
10 січня - Вовчий місяць
9 лютого - Сніговий місяць
9 березня - Червивий місяць
7 квітня - Рожевий місяць
7 травня - Квітковий місяць
5 червня - Полуничний місяць
5 липня - Оленячий місяць
3 серпня - Осетровий місяць
2 вересня - Кукурудзяний місяць
1 жовтня - Врожайний місяць
31 жовтня - Блакитний місяць 
30 листопада - Бобровий місяць
29 грудня - Холодний місяць.

Як повідомляв УНН, 2020 рік буде багатий астрономічними подіями, які зможу спостерігати жителі Землі: очікується два сонячних і цілих чотири місячних затемнення.

Українські Національні Новини

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