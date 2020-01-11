В 2020 году землян ожидает еще 12 полнолуний

КИЕВ. 11 января. УНН. Текущий год начался с метеоритного дождя, а первый месяц 2020 года продолжился неполным лунным затмением в полнолуние, которое произошло в ночь на 11 января. В этом году нас ожидает еще 12 полнолуний, передаёт УНН со ссылкой на CNN.