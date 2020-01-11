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В 2020 году землян ожидает еще 12 полнолуний

В 2020 году землян ожидает еще 12 полнолуний

Киев  •  УНН

 • 71581 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Текущий год начался с метеоритного дождя, а первый месяц 2020 года продолжился неполным лунным затмением в полнолуние, которое произошло в ночь на 11 января. В этом году нас ожидает еще 12 полнолуний, передаёт УНН со ссылкой на CNN.

Затмение в пятницу произошло, когда луна переместилась в земную полутень или внешнюю тень. В результате луна казалась темнее, чем обычно.

Затмение длилось около четырех часов.

Неполное затмение было видно в пятницу вечером тем, кто находился в Азии, Австралии, Европе и Африке.
Как отмечает издание, каждая луна имеет свое название, связанное с полнолунием. В январе, согласно Старому фермерскому альманаху, она известна как "луна волка".

Кроме того, отмечается, что обычно в году бывает 12 полнолуний, по одному происходит каждый месяц. Но в 2020 году в октябре будет два полнолуния, одно - 1 октября, а другое - 31 октября.
Два полнолуния в одном месяце известны как "голубая луна".

В этом году будет также два суперлуния, когда луна появится на небе больше и ярче. Они произойдут 9 марта и 7 апреля.

Приводим список полнолуний, которые произойдут в этом году, с их народными названиями:
10 января – Волчья луна
9 февраля - Снежная луна
9 марта – Червивая луна
7 апреля - Розовая луна
7 мая - Цветочная луна
5 июня - Клубничная луна
5 июля - Оленья луна
3 августа - Осетровая луна
2 сентября - Кукурузная луна
1 октября - Урожайная луна
31 октября - Голубая луна
30 ноября - Бобровая луна
29 декабря - Холодная луна.

Как сообщал УНН, 2020 год будет богат астрономическими событиями, которые смогу наблюдать жители Земли: ожидается два солнечных и целых четыре лунных затмения. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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