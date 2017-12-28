Цього року СБУ ліквідувала 24 сайти, які використовувалися злочинцями
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. З початку цього року співробітники СБУ припинили діяльність 24 інтернет-сайтів, які використовувалися міжнародними злочинними угрупованнями. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
“У 2017 році співробітники Служби припинили використання міжнародними злочинними угрупуваннями двадцяти чотирьох сайтів в українському сегменті Інтернет, через які відбувалась координація терористичної та іншої протиправної діяльності”, — йдеться у повідомленні.
Припинено також функціонування мережі з десяти інформаційних інтернет-сайтів, яка була створена російськими спецслужбами для поширення неправдивих повідомлень маніпулятивного характеру в рамках гібридної інформаційної агресії проти України. Ресурси, які входили в мережу, були зареєстровані з використанням викрадених на території РФ паспортів українських заробітчан.
Водночас фахівці СБ України у 2017 році розпочали й масштабні профілактичні заходи з локалізації загроз сталому функціонуванню сайтів доменної зони “GOV.UA”, виділеної для державних інформаційних ресурсів. За висновками аналітиків, понад 2,5 тисячі ресурсів доменної зони “GOV.UA”, функціонували із численним порушеннями вимог чинного законодавства. Завдяки вжитим співробітниками спецслужби профілактичним заходам, попереджено загрози сталому функціонуванню понад шістдесяти державних інформаційних ресурсів.
Як повідомляв УНН, СБУ виявила майже 400 осіб, які через Інтернет розповсюджували антиукраїнську пропаганду.